Минэкономики просит супермаркеты Деснянского района работать круглосуточно

19:26, 29 января 2026
Минэкономики призвало торговые сети обеспечить доступ к продуктам и базовым услугам даже во время отключений электроснабжения.
Минэкономики обратилось к торговым сетям с просьбой поддержать жителей Деснянского района Киева и организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов, сообщили в ведомстве.

По данным Минэкономики, торговые объекты должны обеспечить бесперебойный доступ к продуктам питания и частично выполнять функции пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства.

Супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации во время отключений.

«В сложных условиях военного времени бесперебойный доступ людей к продуктам питания и базовым услугам является критически важным. Мы благодарны торговым сетям за готовность поддержать жителей столицы и фактически присоединиться к системе жизнестойкости города. Такое сотрудничество государства и бизнеса – пример ответственного партнерства ради людей», – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

