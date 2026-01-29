Мінекономіки просить супермаркети Деснянського району працювати цілодобово

Мінекономіки закликало торговельні мережі забезпечити доступ до продуктів і базових послуг навіть під час відключень електропостачання.

Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням підтримати мешканців Деснянського району Києва та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів, повідомили у відомстві.

За даними Мінекономіки, торговельні об’єкти повинні забезпечити безперебійний доступ до продуктів харчування та частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

Супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі при наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації під час відключень.

«У складних умовах воєнного часу безперебійний доступ людей до продуктів харчування та базових послуг є критично важливим. Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати мешканців столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

