Общины смогут самостоятельно определять статус своих территорий в зоне боевых действий

Кабмин утвердил новый алгоритм определения статуса населенных пунктов во время войны.

Правительство одобрило изменения в постановление № 1364, которые, по данным Минразвития, вводят четкий и прозрачный порядок определения статуса территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также временно оккупированных населенных пунктов.

Теперь общины могут самостоятельно подавать в Министерство развития общин и территорий предложения об изменении статуса своего населенного пункта, если он соответствует соответствующим критериям. В министерстве будет работать комиссия по формированию перечня, которая будет рассматривать предложения, не учтенные на уровне областных администраций.

В состав комиссии войдут представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ для дополнительной верификации статуса населенного пункта и оценки ситуации с безопасностью на местах. Обновление перечня будет происходить не реже одного раза в месяц, что позволит оперативно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Ранее отсутствие единого механизма затрудняло органам власти и местного самоуправления определение точных дат начала и завершения боевых действий или оккупации. Наличие населенного пункта в перечне является основанием для получения компенсаций за поврежденное имущество, помощи на проживание ВПЛ, начисления налогов, ведения государственных реестров, а также для нормальной работы бизнеса и коммунальных предприятий.

«Мы создаем понятную «дорожную карту» для определения статуса каждого населенного пункта. Это не просто технические изменения, а инструмент обеспечения справедливости. Граждане и бизнес должны иметь четкую правовую определенность относительно того, какой статус имеет их территория в конкретный период. Унифицированный подход позволит избежать разногласий в трактовке норм законодательства и повысит эффективность государственной поддержки на местах», — отметил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Рябикин.

