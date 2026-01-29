Громади зможуть самостійно визначати статус своїх територій у зоні бойових дій

Кабмін затвердив новий алгоритм визначення статусу населених пунктів під час війни.

Уряд схвалив зміни до постанови № 1364, які, за даними Мінрозвитку, впроваджують чіткий та прозорий порядок визначення статусу територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих населених пунктів.

Тепер громади можуть самостійно подавати до Міністерства розвитку громад і територій пропозиції щодо зміни статусу свого населеного пункту, якщо він відповідає відповідним критеріям. У міністерстві працюватиме комісія з формування переліку, яка розглядатиме пропозиції, не враховані на рівні обласних адміністрацій.

До складу комісії увійдуть представники Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ для додаткової верифікації статусу населеного пункту та оцінки безпекової ситуації на місцях. Оновлення переліку відбуватиметься щонайменше раз на місяць, що дозволить оперативно реагувати на зміни в зоні бойових дій.

Раніше відсутність єдиного механізму ускладнювала органам влади та місцевого самоврядування визначення точних дат початку й завершення бойових дій або окупації. Наявність населеного пункту в переліку є підставою для отримання компенсацій за пошкоджене майно, допомоги на проживання ВПО, нарахування податків, ведення державних реєстрів, а також для нормальної роботи бізнесу та комунальних підприємств.

«Ми створюємо зрозумілу «дорожню карту» для визначення статусу кожного населеного пункта. Це не просто технічні зміни, а інструмент забезпечення справедливості. Громадяни та бізнес повинні мати чітку правову визначеність щодо того, який статус має їхня територія в конкретний період. Уніфікований підхід дозволить уникнути розбіжностей у трактуванні норм законодавства та підвищить ефективність державної підтримки на місцях», — зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Рябикін.

