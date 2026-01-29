Газоснабжение под контролем: Зеленский провел совещание по устойчивости энергосистемы

В фокусе — восстановление газовых объектов, импорт энергоресурсов и работа ремонтных бригад в усиленном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко и главой правления Нафтогаза Сергеем Корецким. Ключевой темой стали последствия российских атак по нефтегазовой инфраструктуре и ход восстановления объектов газовой системы.

Во время встречи обсудили темпы ремонтных работ и стабильность газоснабжения. Президент отметил работу ремонтных бригад и специалистов компании, которые фактически круглосуточно обеспечивают восстановление поврежденных объектов и достигают практических результатов.

По словам Главы государства, Украина продолжает гарантировать надежное газоснабжение для населения, несмотря на все вызовы. Государство импортирует достаточные объемы газа и существенно диверсифицировало каналы поставок. Отдельное внимание уделили восстановлению и замене оборудования — соответствующие поручения уже даны. Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку.

«Вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки. Сергей Корецкий доложил и о выполнении долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также о некоторых проектах стратегического развития нефтегазовой сферы. „Нафтогаз“ также импортирует электроэнергии более чем 50 % от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе», — добавил Президент.

