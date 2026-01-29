  1. В Україні

Газопостачання під контролем: Зеленський провів нараду щодо стійкості енергосистеми

15:59, 29 січня 2026
У фокусі — відновлення газових об’єктів, імпорт енергоресурсів і робота ремонтних бригад у посиленому режимі.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головою правління Нафтогаз Сергієм Корецьким. Ключовою темою стали наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі та хід відновлення об’єктів газової системи.

Під час зустрічі обговорили темпи ремонтних робіт і стабільність газопостачання. Президент відзначив роботу ремонтних бригад і фахівців компанії, які фактично цілодобово забезпечують відновлення пошкоджених об’єктів та досягають практичних результатів.

За словами Глави держави, Україна продовжує гарантувати надійне газопостачання для населення попри всі виклики. Держава імпортує достатні обсяги газу та суттєво диверсифікувала канали поставок. Окрему увагу приділили відновленню та заміні обладнання — відповідні доручення вже надані. Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.

«Учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки. Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. «Нафтогаз» також імпортує електроенергії більше ніж 50 % від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі», — додав Президент.

президент Володимир Зеленський

