  1. В Украине

Доплаты до 300 процентов зарплаты — в Одесской области главный врач ЦРБ наживался на COVID-доплатах

23:48, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностное лицо включало себя в списки медиков, которые получали доплаты до 300 процентов зарплаты за лечение больных коронавирусом.
Доплаты до 300 процентов зарплаты — в Одесской области главный врач ЦРБ наживался на COVID-доплатах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области разоблачили главного врача центральной районной больницы, который незаконно оформлял себе доплаты за работу с больными COVID-19 из государственного бюджета. Такую схему медик реализовывал с декабря 2020 года по май 2023 года. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Должностное лицо самостоятельно оформляло себя на дополнительные должности врача-уролога и врача УЗИ в COVID-отделении. Включало себя в списки медиков, которые получали доплаты до 300 процентов зарплаты за лечение больных коронавирусом.

Так, он подписал 29 приказов о выплате COVID-доплат работникам медицинского учреждения, в которые безосновательно включал и себя — как главного врача и как врача по совместительству.

«В результате служебных злоупотреблений руководителя районной больницы бюджету причинен ущерб на сумму более 630 тыс. грн. Главный врач одновременно является депутатом районного совета», — добавили в прокуратуре.

Подольская окружная прокуратура уже сообщила главному врачу центральной районной больницы о подозрении.

Также прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании медику меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]