Доплаты до 300 процентов зарплаты — в Одесской области главный врач ЦРБ наживался на COVID-доплатах

В Одесской области разоблачили главного врача центральной районной больницы, который незаконно оформлял себе доплаты за работу с больными COVID-19 из государственного бюджета. Такую схему медик реализовывал с декабря 2020 года по май 2023 года. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Должностное лицо самостоятельно оформляло себя на дополнительные должности врача-уролога и врача УЗИ в COVID-отделении. Включало себя в списки медиков, которые получали доплаты до 300 процентов зарплаты за лечение больных коронавирусом.

Так, он подписал 29 приказов о выплате COVID-доплат работникам медицинского учреждения, в которые безосновательно включал и себя — как главного врача и как врача по совместительству.

«В результате служебных злоупотреблений руководителя районной больницы бюджету причинен ущерб на сумму более 630 тыс. грн. Главный врач одновременно является депутатом районного совета», — добавили в прокуратуре.

Подольская окружная прокуратура уже сообщила главному врачу центральной районной больницы о подозрении.

Также прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании медику меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

