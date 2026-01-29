  1. В Україні

Доплати до 300 відсотків зарплати — на Одещині головний лікар ЦРЛ наживався на COVID-доплатах

23:48, 29 січня 2026
Посадовець включав до списків медиків, які отримували доплати до 300 відсотків зарплати за лікування хворих на коронавірус.
На Одещині викрили головного лікар центральної районної лікарні, який незаконно оформлював собі доплати за роботу з хворими на COVID-19 із державного бюджету. Таку схему медик реалізовував з грудня 2020 по травень 2023 року. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Посадовець сам себе оформлював на додаткові посади лікаря-уролога та лікаря з УЗД у COVID-відділенні. Включав до списків медиків, які отримували доплати до 300 відсотків зарплати за лікування хворих на коронавірус.

Так, він підписав 29 наказів про виплату COVID-доплат працівникам медичного закладу, до яких безпідставно включав і себе — як головного лікаря та, як лікаря за сумісництвом.

«Внаслідок службових зловживань керівника районної лікарні бюджету спричинено понад 630 тис грн шкоди. Головний лікар є одночасно депутатом районної ради», - додали у прокуратурі.

Подільська окружна прокуратура вже повідомила головному лікарю центральної районної лікарні про підозру.

Також прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання медику запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

прокуратура лікарня

