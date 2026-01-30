  1. В Украине

Пенсия, дивиденды, роялти, выигрыши в лотерею — какие доходы и подарки указываются в декларации

00:06, 30 января 2026
Доходы, полученные в иностранной валюте, с целью отражения в декларации пересчитываются в денежную единицу Украины.
Пенсия, дивиденды, роялти, выигрыши в лотерею — какие доходы и подарки указываются в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, какие доходы и подарки указываются в декларации.

В ведомстве отметили, что в декларации указываются сведения о доходах, которые субъект декларирования или члены его семьи получили в течение отчетного периода (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закона).

К доходам относятся:

  • заработная плата (денежное обеспечение), полученная как по основному месту работы, так и по совместительству;
  • гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым сделкам;
  • доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
  • доход от предоставления имущества в аренду (пользование);
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • страховые выплаты / страховые возмещения;
  • выигрыши (призы) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском пари, в пари тотализатора;
  • призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в спортивных соревнованиях, в том числе любительских;
  • алименты;
  • благотворительная помощь;
  • пенсия;
  • наследство;
  • доходы от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;
  • подарки;
  • другие доходы.

Размер полученных доходов указывается с учетом начисленных налогов и сборов (пп. 4 п. 12 раздела IV Порядка № 252/23).

Доходы, полученные в иностранной валюте, с целью отражения в декларации пересчитываются в денежную единицу Украины.

Доход, который был начислен, но не получен, отражается в декларациях следующих отчетных периодов, в которых он был фактически получен.

Доходы декларируются независимо от их размера, кроме подарков.

Подарки в форме денежных средств указываются в декларации, если размер таких подарков, полученных от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превышает 5 ПМ. Подарок в форме, отличной от денежных средств (например, движимое имущество, транспортные средства, недвижимость и т. п.), указывается, если стоимость одного подарка превышает 5 ПМ (абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 46 Закона).

Доход подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации только при наличии сведений о его размере. В случае отсутствия таких сведений соответствующий доход не указывается в этом разделе декларации, однако может подлежать отражению в других разделах (такая ситуация возможна, в частности, в случае получения в наследство недвижимости, если ее денежная оценка не проводилась. Дополнительно см. ответ на вопрос 201 этих Разъяснений).

Доходы одного вида, полученные от одного источника в течение отчетного периода, указываются одной суммой. Доходы разных видов, полученные от одного источника, указываются отдельно (пп. 3 п. 12 раздела IV Порядка № 252/23). Доход одного вида (а именно: «Подарок в денежной форме», «Подарок в неденежной форме», «Благотворительная помощь», «Иное»), полученный из разных источников, указывается как 1 объект декларирования, при этом указываются все источники этого дохода (путем заполнения блока полей «Информация об источнике (источниках) дохода» и нажатия кнопки «Сохранить»).

декларация НАПК реестр деклараций декларирование пенсия пенсия в Украине

