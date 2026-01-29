Пенсия детям погибших военнослужащих — кто имеет право и на какой размер выплат
Право на пенсию в связи с потерей кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его содержании. В то же время для детей пенсия назначается независимо от факта нахождения на содержании. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.
Пенсию в случае потери кормильца также могут получать:
- дети в возрасте от 18 лет, которые обучаются по дневной форме — до достижения 23 лет;
- дети-сироты — до 23 лет, независимо от обучения;
- дети с инвалидностью — независимо от возраста, если инвалидность установлена до 18 лет.
Размер пенсии определяется в процентах от денежного обеспечения или заработной платы умершего кормильца.
В случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы пенсия составляет:
- 70% денежного обеспечения — на одного ребенка;
- по 50% — на каждого ребенка, если их двое или больше.
Если смерть наступила вследствие несчастного случая, не связанного с выполнением служебных обязанностей, пенсия составляет 30% денежного обеспечения на каждого ребенка.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, который имеет на нее право. Кроме того, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины устанавливается надбавка — 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (при наличии соответствующего удостоверения).
Если общий размер пенсии (вместе с надбавками и доплатами) для лица со статусом члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины не достигает 7800 грн, назначается адресная доплата до этого уровня.
В случае назначения пенсии двум и более детям адресная помощь устанавливается не менее чем 6100 грн на каждого ребенка.
Куда обращаться для оформления пенсии?
Если погибший (умерший) военнослужащий не находился на пенсионном обеспечении, необходимо обратиться в уполномоченный орган воинской части или учреждения, где он проходил службу.
Если же военнослужащий уже получал пенсию, документы можно подать непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда либо через веб-портал электронных услуг.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.