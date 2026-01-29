  1. В Україні

Пенсія дітям загиблих військовослужбовців — хто має право та на який розмір виплат

23:30, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсію в разі втрати годувальника також можуть отримувати діти віком від 18 років, які навчаються за денною формою, а також діти-сироти — до 23 років, та діти з інвалідністю.
Пенсія дітям загиблих військовослужбовців — хто має право та на який розмір виплат
Фото: 5.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні. Водночас для дітей пенсія призначається незалежно від факту перебування на утриманні. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Пенсію в разі втрати годувальника також можуть отримувати:

- діти віком від 18 років, які навчаються за денною формою — до досягнення 23 років;

- діти-сироти — до 23 років, незалежно від навчання;

- діти з інвалідністю — незалежно від віку, якщо інвалідність встановлено до 18 років.

Розмір пенсії визначається у відсотках від грошового забезпечення або заробітної плати померлого годувальника.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби пенсія становить:

- 70% грошового забезпечення — на одну дитину;

- по 50% — на кожну дитину, якщо їх двоє або більше.

Якщо смерть настала внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, пенсія складає 30% грошового забезпечення на кожну дитину.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має на неї право. Крім того, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України встановлюється надбавка — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (за наявності відповідного посвідчення).

Якщо загальний розмір пенсії (разом із надбавками та доплатами) для особи зі статусом члена сім’ї загиблого (померлого) захисника або захисниці України не досягає 7800 грн, призначається адресна доплата до цього рівня.

У разі призначення пенсії двом і більше дітям адресна допомога встановлюється не менше ніж 6100 грн на кожну дитину.

Куди звертатися для оформлення пенсії?

- Якщо загиблий (померлий) військовослужбовець не перебував на пенсійному забезпеченні, необхідно звернутися до уповноваженого органу військової частини або установи, де він проходив службу.

- Якщо ж військовослужбовець уже отримував пенсію, документи можна подати безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ТЦК пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]