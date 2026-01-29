Пенсія дітям загиблих військовослужбовців — хто має право та на який розмір виплат

Пенсію в разі втрати годувальника також можуть отримувати діти віком від 18 років, які навчаються за денною формою, а також діти-сироти — до 23 років, та діти з інвалідністю.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні. Водночас для дітей пенсія призначається незалежно від факту перебування на утриманні. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.

Пенсію в разі втрати годувальника також можуть отримувати:

- діти віком від 18 років, які навчаються за денною формою — до досягнення 23 років;

- діти-сироти — до 23 років, незалежно від навчання;

- діти з інвалідністю — незалежно від віку, якщо інвалідність встановлено до 18 років.

Розмір пенсії визначається у відсотках від грошового забезпечення або заробітної плати померлого годувальника.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби пенсія становить:

- 70% грошового забезпечення — на одну дитину;

- по 50% — на кожну дитину, якщо їх двоє або більше.

Якщо смерть настала внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків, пенсія складає 30% грошового забезпечення на кожну дитину.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має на неї право. Крім того, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України встановлюється надбавка — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (за наявності відповідного посвідчення).

Якщо загальний розмір пенсії (разом із надбавками та доплатами) для особи зі статусом члена сім’ї загиблого (померлого) захисника або захисниці України не досягає 7800 грн, призначається адресна доплата до цього рівня.

У разі призначення пенсії двом і більше дітям адресна допомога встановлюється не менше ніж 6100 грн на кожну дитину.

Куди звертатися для оформлення пенсії?

- Якщо загиблий (померлий) військовослужбовець не перебував на пенсійному забезпеченні, необхідно звернутися до уповноваженого органу військової частини або установи, де він проходив службу.

- Якщо ж військовослужбовець уже отримував пенсію, документи можна подати безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду або через вебпортал електронних послуг.

