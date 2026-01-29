Водителям запретят ночевки в кабине и ограничат ночные смены – новые правила для водителей

Минразвития утвердило новые правила работы и отдыха водителей коммерческого транспорта, гармонизированные с социальными стандартами ЕС.

Минразвития общин и территорий утвердило новые правила труда и отдыха водителей коммерческого транспорта. Документ направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с социальными стандартами ЕС и упрощение регулирования там, где оно не является обоснованным.

«С одной стороны, мы переходим от формальных норм к реальной защите водителей и повышению безопасности на дорогах. С другой, снимаем нагрузку с тех предприятий, где такое регулирование пока не актуально — например, транспорта сил безопасности и обороны, аварийных служб, сельскохозяйственных, коммунальных, почтовых и отдельных специализированных перевозок. Ранее такое требование существовало и создавало необоснованную нагрузку для предприятий. Четкие правила труда и отдыха – это не бюрократия, а вопрос жизни, здоровья и достойных условий работы. Гармонизация с европейскими стандартами означает понятные правила для бизнеса и водителей и интеграцию Украины в общее транспортное пространство ЕС», – отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Новыми правилами предусмотрено, что требования по использованию тахографов и соблюдению режима труда не применяются к транспорту сил безопасности и обороны, экстренных и аварийных служб, сельскохозяйственных, коммунальных, почтовых и отдельных специализированных перевозок в пределах 100 км, транспорта массой до 7,5 тонны для перевозки собственного груза в радиусе до 100 км при условии, что управление не является основной деятельностью, учебного и малоскоростного транспорта, а также перевозок в зонах боевых действий.

В то же время базовые нормы управления и отдыха остаются без изменений. Максимальное время управления составляет 9 часов в день и 56 часов в неделю, а перерыв является обязательным после 4,5 часов непрерывного управления. Для перевозок, на которые распространяются требования, сохраняется обязательное использование исправных тахографов.

Среди нововведений — распространение правил не только на штатных водителей, но и на физических лиц-предпринимателей и водителей, работающих по гражданско-правовым договорам, в частности в сфере международных пассажирских перевозок по заказу и международного такси. Также вводится запрет на проведение обычного еженедельного отдыха в кабине транспортного средства — его должны обеспечивать в надлежащих условиях за счет перевозчика.

Отдельно установлены ограничения для ночных смен: в период с 22:00 до 06:00 продолжительность рабочей смены не может превышать 10 часов. Для международных перевозок грузов транспортными средствами, зарегистрированными после 30 июня 2026 года, предусмотрено обязательное использование смарт-тахографов G2V2. Также увеличен срок хранения данных: водитель должен иметь записи за текущий день и предыдущие 56 дней, а предприятия обязаны хранить их в течение двух лет.

Новые правила вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования — с 26 июля 2026 года. Это должно дать бизнесу и водителям время для адаптации к изменениям.

