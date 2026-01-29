Водіям заборонять ночівлі в кабіні та обмежать нічні зміни – з липня почнуть діяти нові правила для керманичів

Мінрозвитку затвердило нові правила роботи та відпочинку водіїв комерційного транспорту, гармонізовані з соціальними стандартами ЄС.

Мінрозвитку громад та територій затвердило нові правила праці та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Документ спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до соціальних стандартів ЄС та спрощення регулювання там, де воно не є обґрунтованим.

«З одного боку, ми переходимо від формальних норм до реального захисту водіїв і підвищення безпеки на дорогах. З іншого, знімаємо навантаження з тих підприємств, де таке регулювання наразі не актуальне – наприклад транспорту сил безпеки та оборони, аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень. Раніше така вимога існувала і створювала необгрунтоване навантаження для підприємств. Чіткі правила праці та відпочинку – це не бюрократія, а питання життя, здоров’я та гідних умов роботи. Гармонізація з європейськими стандартами означає зрозумілі правила для бізнесу і водіїв та інтеграцію України до спільного транспортного простору ЄС», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Новими правилами передбачено, що вимоги щодо використання тахографів і дотримання режиму праці не застосовуються до транспорту сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км, транспорту масою до 7,5 тонни для перевезення власного вантажу в радіусі до 100 км за умови, що керування не є основною діяльністю, навчального та малошвидкісного транспорту, а також перевезень у зонах бойових дій.

Водночас базові норми керування та відпочинку залишаються без змін. Максимальний час керування становить 9 годин на день і 56 годин на тиждень, а перерва є обов’язковою після 4,5 години безперервного керування. Для перевезень, на які поширюються вимоги, зберігається обов’язкове використання справних тахографів.

Серед нововведень — поширення правил не лише на штатних водіїв, а й на фізичних осіб-підприємців та водіїв, які працюють за цивільно-правовими договорами, зокрема у сфері міжнародних пасажирських перевезень на замовлення та міжнародного таксі. Також запроваджується заборона на проведення звичайного щотижневого відпочинку в кабіні транспортного засобу — його мають забезпечувати в належних умовах за рахунок перевізника.

Окремо встановлено обмеження для нічних змін: у період з 22:00 до 06:00 тривалість робочої зміни не може перевищувати 10 годин. Для міжнародних перевезень вантажів транспортними засобами, зареєстрованими після 30 червня 2026 року, передбачено обов’язкове використання смарт-тахографів G2V2. Також збільшено строк зберігання даних: водій повинен мати записи за поточний день і попередні 56 днів, а підприємства зобов’язані зберігати їх протягом двох років.

Нові правила набирають чинності через шість місяців після офіційного опублікування — з 26 липня 2026 року. Це має дати бізнесу та водіям час для адаптації до змін.

