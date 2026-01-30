Сосулька повредила авто, но компенсации может не быть: Минюст объяснил исключения

Как действовать, если сосулька повредила автомобиль.

Министерство юстиции разъяснило порядок действий для водителей, чьи автомобили были повреждены в результате падения сосулек с крыш зданий, а также условия возмещения причиненного ущерба.

Как отмечают в ведомстве, в случае повреждения автомобиля прежде всего необходимо зафиксировать сам факт происшествия. Для этого следует вызвать полицию, которая составит соответствующие документы с указанием места, адреса и обстоятельств инцидента. Также рекомендуется сделать фото- и видеофиксацию повреждений и места происшествия с привязкой к зданию, с которого упала сосулька.

Не менее важно установить свидетелей инцидента и записать их контактные данные, а также проверить наличие камер видеонаблюдения или видеорегистраторов поблизости. По возможности стоит получить копии видеозаписей.

Для определения размера ущерба Минюст советует заказать экспертную оценку имущественного вреда и сохранить все подтверждающие документы — чеки и квитанции. Следующим шагом является установление балансодержателя или собственника здания. При необходимости можно обратиться с соответствующим запросом в орган местного самоуправления.

После этого владелец поврежденного автомобиля имеет право обратиться к балансодержателю с заявлением о добровольном возмещении ущерба. Если в досудебном порядке урегулировать вопрос не удается, Минюст рекомендует обращаться в суд с иском о возмещении материального ущерба.

Но следует учитывать следующее:

если автомобиль был припаркован в запрещенном месте или под предупреждающими знаками об опасности падения сосулек, ответственность за повреждение может быть возложена на владельца транспортного средства.

