  1. В Україні

Бурулька пошкодила авто, але компенсації може не бути: Мін’юст пояснив винятки

07:00, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як діяти, якщо бурулька пошкодила автомобіль
Бурулька пошкодила авто, але компенсації може не бути: Мін’юст пояснив винятки
Фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції роз’яснило порядок дій для водіїв, чиї автомобілі були пошкоджені через падіння бурульок із дахів будинків, а також умови відшкодування завданих збитків.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначають у відомстві, у разі пошкодження авто насамперед необхідно зафіксувати сам факт події. Для цього слід викликати поліцію, яка складе відповідні документи із зазначенням місця, адреси та обставин інциденту. Також рекомендується зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень і місця події з прив’язкою до будівлі, з якої впала бурулька.

Не менш важливо встановити свідків інциденту та записати їхні контактні дані, а також перевірити наявність камер відеоспостереження або відеореєстраторів поблизу. За можливості варто отримати копії відеозаписів.

Для визначення розміру шкоди Мін’юст радить замовити експертну оцінку майнової шкоди і зберегти всі підтвердні документи — чеки та квитанції. Наступним кроком є встановлення балансоутримувача або власника будівлі. У разі потреби можна звернутися з відповідним запитом до органу місцевого самоврядування.

Після цього власник пошкодженого автомобіля має право звернутися до балансоутримувача із заявою про добровільне відшкодування збитків. Якщо досудово врегулювати питання не вдається, Мін’юст рекомендує звертатися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Але потрібно зважати на наступне:

якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника транспортного засобу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]