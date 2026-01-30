Бурулька пошкодила авто, але компенсації може не бути: Мін’юст пояснив винятки

Як діяти, якщо бурулька пошкодила автомобіль

Міністерство юстиції роз’яснило порядок дій для водіїв, чиї автомобілі були пошкоджені через падіння бурульок із дахів будинків, а також умови відшкодування завданих збитків.

Як зазначають у відомстві, у разі пошкодження авто насамперед необхідно зафіксувати сам факт події. Для цього слід викликати поліцію, яка складе відповідні документи із зазначенням місця, адреси та обставин інциденту. Також рекомендується зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень і місця події з прив’язкою до будівлі, з якої впала бурулька.

Не менш важливо встановити свідків інциденту та записати їхні контактні дані, а також перевірити наявність камер відеоспостереження або відеореєстраторів поблизу. За можливості варто отримати копії відеозаписів.

Для визначення розміру шкоди Мін’юст радить замовити експертну оцінку майнової шкоди і зберегти всі підтвердні документи — чеки та квитанції. Наступним кроком є встановлення балансоутримувача або власника будівлі. У разі потреби можна звернутися з відповідним запитом до органу місцевого самоврядування.

Після цього власник пошкодженого автомобіля має право звернутися до балансоутримувача із заявою про добровільне відшкодування збитків. Якщо досудово врегулювати питання не вдається, Мін’юст рекомендує звертатися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Але потрібно зважати на наступне:

якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника транспортного засобу.

