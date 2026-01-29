  1. В Украине

ВПЛ из ВОТ подали 28 тысяч заявок на жилищные ваучеры – почему часть обращений еще не обработана

17:35, 29 января 2026
Более 28 тысяч украинцев подали заявки на жилищные ваучеры на 2 млн грн.
Фото: sluga-narodu.com
Более 28 тысяч украинцев уже подали заявки на получение жилищных ваучеров номиналом до 2 млн грн. Это первый этап нового компонента программы «Восстановление», который касается семей внутренне перемещенных лиц, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в «Слуге Народа».

Сейчас программа распространяется на ВПЛ со статусом участника боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Прием заявок через приложение «Дія» стартовал 1 декабря 2025 года.

В регионах, в частности в Киеве, работает около 1200 соответствующих комиссий. На сегодняшний день уже принято почти 4 500 положительных решений.

Заявки поступили от жителей 23 областей Украины и столицы. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Днепропетровской, Запорожской, Киевской областях и Киеве — от двух до более четырех тысяч в каждом регионе. В то же время по темпам обработки заявлений и количеству принятых решений лидируют Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.

Следующим этапом станет перечисление средств и старт финансирования. После появления возможности бронирования средств каждое лицо, получившее положительное решение комиссии, получит соответствующее уведомление.

«Финансирование программы планируется начать в конце февраля, после чего можно будет воспользоваться полученным ваучером и оформить у нотариуса договор купли-продажи жилья», – отметил председатель временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Жилищный ваучер является электронным документом номиналом до 2 млн грн. Его можно использовать для покупки жилья в безопасном регионе, инвестирования в строительство или в качестве первого взноса по ипотеке.

В то же время из-за сложной ситуации с безопасностью и энергетикой, в частности массированных обстрелов РФ в январе и отключения электроэнергии, около 5% поданных заявлений остаются нерассмотренными. Также не во всех общинах комиссии уже работают в полном объеме.

Все поданные заявки прошли верификацию Министерством финансов Украины. В случае выявления неточностей Минфин формирует рекомендации для дополнительной проверки и передает их комиссиям в общинах. Эти рекомендации не являются автоматическим основанием для отказа — окончательное решение принимает комиссия на месте.

В Государственном бюджете на 2026 год на программу жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий предусмотрено около 14 млрд грн. Это позволит обеспечить жильем ориентировочно 7 тысяч семей. Параллельно продолжаются переговоры с международными партнерами по привлечению дополнительного финансирования для расширения программы.

По словам Павла Фролова, процесс получения компенсаций остается длительным, и для его ускорения правительству необходимо активнее работать с международными партнерами.

деньги ВПЛ оккупированные территории

