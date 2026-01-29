ВПО з ТОТ подали 28 тисяч заявок на житлові ваучери – чому частина звернень ще не опрацьована

Понад 28 тисяч українців подали заявки на житлові ваучери на 2 млн грн.

Понад 28 тисяч українців уже подали заявки на отримання житлових ваучерів номіналом до 2 млн грн. Це перший етап нового компоненту програми єВідновлення, який стосується родин внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили в «Слузі Народу».

Наразі програма поширюється на ВПО зі статусом учасника бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Прийом заявок через застосунок «Дія» стартував 1 грудня 2025 року.

У регіонах, зокрема в Києві, працює близько 1200 відповідних комісій. Станом на сьогодні вже ухвалено майже 4 500 позитивних рішень.

Заявки надійшли від мешканців 23 областей України та столиці. Найбільшу кількість звернень зафіксовано в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та Києві — від двох до понад чотирьох тисяч у кожному регіоні. Водночас за темпами опрацювання заяв і кількістю ухвалених рішень лідирують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

Наступним етапом стане перерахування коштів і старт фінансування. Після появи можливості бронювання коштів кожна особа, яка отримала позитивне рішення комісії, отримає відповідне повідомлення.

«Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого, після чого можна буде скористатися отриманим ваучером та оформити у нотаріуса угоду купівлі-продажу житла», – зазначив голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Житловий ваучер є електронним документом номіналом до 2 млн грн. Його можна використати для купівлі житла в безпечному регіоні, інвестування в будівництво або як перший внесок за іпотекою.

Водночас через складну безпекову та енергетичну ситуацію, зокрема масовані обстріли РФ у січні та відключення електроенергії, близько 5% поданих заяв залишаються неопрацьованими. Також не в усіх громадах комісії вже працюють у повному обсязі.

Усі подані заявки пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. У разі виявлення неточностей Мінфін формує рекомендації для додаткової перевірки та передає їх комісіям у громадах. Ці рекомендації не є автоматичною підставою для відмови — остаточне рішення ухвалює комісія на місці.

У Державному бюджеті на 2026 рік на програму житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій передбачено близько 14 млрд грн. Це дасть змогу забезпечити житлом орієнтовно 7 тисяч родин. Паралельно тривають переговори з міжнародними партнерами щодо залучення додаткового фінансування для розширення програми.

За словами Павла Фролова, процес отримання компенсацій залишається тривалим, і для його прискорення уряду необхідно активніше працювати з міжнародними партнерами.

