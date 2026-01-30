Изъятое водительское удостоверение: где хранят документы и как получить новое

Главный сервисный центр МВД объяснил порядок хранения и оформления документов после изъятия.

Изъятое водительское удостоверение хранится исключительно в том территориальном сервисном центре МВД, который указан в материалах дела или судебном решении, сообщили в Главном сервисном центре МВД. Пересылка таких документов между центрами не осуществляется, подчеркнули в учреждении.

Теоретические и практические экзамены можно сдавать в любом сервисном центре независимо от места жительства. Однако даже в этом случае изъятое удостоверение не передается. После успешной сдачи экзаменов оформляется новое удостоверение с оплатой услуги и бланка.

Если же экзамен проходил в центре, где хранится изъятый документ, водитель может получить старое удостоверение или оформить новое. Запись на экзамены осуществляется через систему «Е-запись», что позволяет планировать время и избежать очередей.

