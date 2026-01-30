Вилучене посвідчення водія: де зберігають документи та як отримати нове

Головний сервісний центр МВС пояснив порядок зберігання та оформлення документів після вилучення.

Вилучене посвідчення водія зберігається виключно в тому територіальному сервісному центрі МВС, який зазначений у матеріалах справи або судовому рішенні, повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Пересилання таких документів між центрами не здійснюється, наголосили в установі.

Теоретичні та практичні іспити можна складати у будь-якому сервісному центрі незалежно від місця проживання. Проте навіть у цьому випадку вилучене посвідчення не передається. Після успішного складання іспитів оформлюється нове посвідчення з оплатою послуги та бланка.

Якщо ж іспит проходив у центрі, де зберігається вилучений документ, водій може отримати старе посвідчення або оформити нове. Запис на іспити здійснюється через систему «Е-запис», що дозволяє планувати час і уникнути черг.

