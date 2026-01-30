  1. В Украине

ЕС планирует перечислить Украине первый транш по кредиту на €90 млрд уже в начале апреля

09:06, 30 января 2026
Еврокомиссар Валдис Домбровскис рассказал, на каком этапе подготовка финансового пакета и когда ожидается первая выплата.
Европейский Союз планирует перечислить Украине первый транш из запланированного кредита объемом 90 миллиардов евро уже в начале апреля этого года.

Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис в соцсети X по итогам переговоров с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым.

Как отметил Домбровскис, во время общения с представителями украинского правительства обсуждался прогресс подготовки кредитной программы ЕС для Украины.

«Мы работаем над утверждением пакета на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, планируя первую выплату ЕС в начале апреля», — сообщил еврокомиссар.

