ЄС планує перерахувати Україні перший транш із кредиту на €90 млрд уже на початку квітня

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс розповів, на якому етапі підготовка фінансового пакета та коли очікується перша виплата.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз планує перерахувати Україні перший транш із запланованого кредиту обсягом 90 мільярдів євро вже на початку квітня цього року.

Про це повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х за підсумками переговорів з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

Як зазначив Домбровскіс, під час спілкування з представниками українського уряду обговорювався прогрес підготовки кредитної програми ЄС для України.

«Ми працюємо над затвердженням пакету на 90€ млрд на 2026–2027 роки, плануючи першу виплату ЄС на початку квітня», — повідомив єврокомісар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.