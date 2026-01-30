  1. В Україні

ЄС планує перерахувати Україні перший транш із кредиту на €90 млрд уже на початку квітня

09:06, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс розповів, на якому етапі підготовка фінансового пакета та коли очікується перша виплата.
ЄС планує перерахувати Україні перший транш із кредиту на €90 млрд уже на початку квітня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз планує перерахувати Україні перший транш із запланованого кредиту обсягом 90 мільярдів євро вже на початку квітня цього року.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у соцмережі Х за підсумками переговорів з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

Як зазначив Домбровскіс, під час спілкування з представниками українського уряду обговорювався прогрес підготовки кредитної програми ЄС для України.

«Ми працюємо над затвердженням пакету на 90€  млрд на 2026–2027 роки, плануючи першу виплату ЄС на початку квітня», — повідомив єврокомісар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС кредит Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]