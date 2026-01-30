  1. В Украине

В Киеве водитель Porsche устроил ДТП, а затем открыл стрельбу — фото

22:00, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время потасовки мужчина ударил пассажирку одного из автомобилей, а когда другой водитель попытался заступиться за женщину — достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в его сторону.
В Киеве водитель Porsche устроил ДТП, а затем открыл стрельбу — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстанет водитель внедорожника Porsche, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и открыл стрельбу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в полиции Киева, следователи завершили досудебное расследование инцидента, произошедшего в прошлом году в Соломенском районе столицы. Тогда на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о драке и выстрелах вблизи проезжей части.

Правоохранители установили, что водитель Porsche допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, а также повредил еще несколько транспортных средств. После аварии мужчина начал агрессивно себя вести, конфликтовал со свидетелями и участниками ДТП.

Во время потасовки он ударил 26-летнюю пассажирку одного из автомобилей, а когда 22-летний водитель попытался заступиться за женщину — достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в его сторону. Потерпевшего с непроникающим огнестрельным ранением госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.

Фигурантом уголовного производства оказался 37-летний киевлянин. Полицейские зафиксировали у него явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить освидетельствование. В отношении него были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии опьянения. Травматическое оружие правоохранители изъяли.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, — направлен в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]