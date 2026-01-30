В Киеве водитель Porsche устроил ДТП, а затем открыл стрельбу — фото

Во время потасовки мужчина ударил пассажирку одного из автомобилей, а когда другой водитель попытался заступиться за женщину — достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в его сторону.

В Киеве перед судом предстанет водитель внедорожника Porsche, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и открыл стрельбу. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции Киева, следователи завершили досудебное расследование инцидента, произошедшего в прошлом году в Соломенском районе столицы. Тогда на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о драке и выстрелах вблизи проезжей части.

Правоохранители установили, что водитель Porsche допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, а также повредил еще несколько транспортных средств. После аварии мужчина начал агрессивно себя вести, конфликтовал со свидетелями и участниками ДТП.

Во время потасовки он ударил 26-летнюю пассажирку одного из автомобилей, а когда 22-летний водитель попытался заступиться за женщину — достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в его сторону. Потерпевшего с непроникающим огнестрельным ранением госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.

Фигурантом уголовного производства оказался 37-летний киевлянин. Полицейские зафиксировали у него явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить освидетельствование. В отношении него были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП — управление транспортным средством в состоянии опьянения. Травматическое оружие правоохранители изъяли.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, — направлен в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

