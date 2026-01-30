Кто и по каким вопросам может обращаться в Офис Военного омбудсмена

В ведомстве объяснили, какие обращения не относятся к их полномочиям, и как военнослужащие и их представители могут подать жалобу.

Офис Военного омбудсмена разъяснил, кто и по каким вопросам может обращаться с жалобами на нарушение прав во время прохождения военной службы. В ведомстве отмечают, что ежедневно получают значительное количество обращений от военнослужащих и членов их семей, поэтому предоставили разъяснения относительно своих полномочий.

Кто может обратиться:

военнослужащие

резервисты и военнообязанные во время прохождения сборов

члены добровольческих формирований территориальных общин

лица, которые на добровольной основе привлекаются к движению сопротивления на временно оккупированных территориях

личный состав правоохранительных органов, привлеченный к непосредственному участию в боевых действиях

представители по доверенности или законные представители лиц, на которых распространяется действие закона

Офис Военного омбудсмена имеет право рассматривать обращения от близких родственников военнослужащих лишь в тех случаях, когда обращения подаются в интересах военнослужащих и касаются вопросов, связанных с прохождением военной службы.

Не рассматриваются жалобы:

военнообязанных до прохождения сборов

ветеранов войны, если вопросы не связаны с текущим прохождением военной службы

другие обращения, не связанные с прохождением военной службы

Офис Военного омбудсмена как государственный институт действует исключительно в пределах полномочий, определенных законом.

Просим учитывать эти разъяснения при подготовке и подаче жалоб. Это позволит избежать ложных ожиданий и поможет быстрее и эффективнее реагировать на нарушения прав военнослужащих.

Как подать жалобу?

На электронную почту: [email protected]

Заполнить форму на сайте.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Офис Военного омбудсмена официально начал работу после принятия соответствующего закона. Подготовка к запуску длилась чуть более трех месяцев, сообщила Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, институт стартует в рекордно сжатые сроки для органа такого уровня, при этом — с неполной командой и в условиях бюджетных ограничений. Часть конкурсов на должности еще продолжается, а полный штат в этом году сформировать не удастся. В то же время, как подчеркнула Решетилова, команда, которая уже работает, является мотивированной и готовой выполнять значительный объем работы.

В настоящее время, по ее словам, Офис постепенно наращивает возможности по обработке жалоб военнослужащих.

Обращения уже можно подать по электронной почте или через специальный раздел на официальном сайте. В ближайшие недели планируется запуск чат-бота в мессенджерах, а до 1 марта — «горячей линии» с коротким телефонным номером и возможности подачи жалоб через приложение «Армия+».

