Горячая линия, чат-бот и «Армия+»: Решетилова рассказала о работе Офиса Военного омбудсмена

11:00, 28 января 2026
Офис Военного омбудсмена стартовал в сжатые сроки и в настоящее время работает без полного штата.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Офис Военного омбудсмена официально начал работу после принятия соответствующего закона — подготовка к запуску длилась чуть более трех месяцев. Об этом сообщила Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, институция начала работу в рекордно короткие сроки для органа такого уровня, при этом — с неполной командой и в условиях бюджетных ограничений. Часть конкурсов на должности еще продолжается, а полный штат в этом году сформировать не удастся. Вместе с тем, как подчеркнула Решетилова, команда, которая уже работает, является мотивированной и готовой выполнять значительный объем работы.

В настоящее время, по ее словам, Офис постепенно наращивает возможности по рассмотрению жалоб военнослужащих.

Обращения уже можно подать по электронной почте или через специальный раздел на официальном сайте. В ближайшие недели планируется запуск чат-бота в мессенджерах, а до 1 марта — «горячей линии» с коротким телефонным номером и возможности подачи жалоб через приложение «Армия+».

Отдельно к работе приступает команда аналитиков, которая будет заниматься систематизацией проблем, подготовкой докладов и аналитических материалов для Президента Украины, правительства и военного командования различных уровней. Также команды Офиса Военного омбудсмена будут постоянно работать непосредственно в воинских частях — с проверками, мониторинговыми и рабочими визитами.

Кроме того, Офис уже готовит предложения по нормативно-правовым решениям и законодательным инициативам. В то же время, по словам омбудсмена, значительную часть работы невозможно публично коммуницировать из соображений безопасности.

«Армия, какой бы большой она ни была, очень быстро все видит и понимает. Здесь не прикроешься пиар-кампаниями. Ты либо обеспечиваешь результат, либо теряешь доверие. За доверие военнослужащих мы будем бороться», — отметила Решетилова.

