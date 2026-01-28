Гаряча лінія, чат-бот і Армія+: Решетилова розповіла про роботу Офісу Військового омбудсмана

Офіс Військового омбудсмана статував у стислі строки та наразі без повного штату.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу після ухвалення відповідного закону — підготовка до запуску тривала трохи більше трьох місяців. Про це повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

За її словами, інституція стартує у рекордно стислі строки для органу такого рівня, водночас — з неповною командою та в умовах бюджетних обмежень. Частина конкурсів на посади ще триває, а повний штат цього року сформувати не вдасться. Втім, як наголосила Решетилова, команда, яка вже працює, є вмотивованою та готовою виконувати значний обсяг роботи.

Наразі, за її словами, Офіс поступово нарощує спроможності з опрацювання скарг військовослужбовців.

Звернення вже можна подати електронною поштою або через спеціальний розділ на офіційному сайті. У найближчі тижні планується запуск чат-бота в месенджерах, а до 1 березня — «гарячої лінії» з коротким телефонним номером і можливості подання скарг через застосунок «Армія+».

Окремо до роботи приступає команда аналітиків, яка буде займатися систематизацією проблем, підготовкою доповідей та аналітичних матеріалів для Президента України, уряду та військового командування різних рівнів. Також команди Офісу Військового омбудсмана постійно працюватимуть безпосередньо у військових частинах — з перевірками, моніторинговими та робочими візитами.

Крім того, Офіс уже готує пропозиції щодо нормативно-правових рішень і законодавчих ініціатив. Водночас, за словами омбудсмана, значну частину роботи неможливо публічно комунікувати з міркувань безпеки.

«Армія, якою б великою вона не була, дуже швидко все бачить і розуміє. Тут не прикриєшся піар-кампаніями. Ти або забезпечуєш результат, або втрачаєш довіру. За довіру військовослужбовців ми будемо боротися», - зазначила Решетилова.

