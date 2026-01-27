10 днів на розгляд скарг і перевірки у військах: Офіс Військового омбудсмана розпочав роботу

Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу.

В Україні з 27 січня офіційно розпочав діяльність Офіс Військового омбудсмана. Відповідне повідомлення опубліковане в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Офіс Військового омбудсмана є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України, та здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки та оборони.

«Наступний крок — ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. Я і вся команда Офісу усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність, високі очікування та увагу до нашої роботи. Ми вдячні за підтримку, готові дослухатися до конструктивної критики й відкриті до співпраці», — зазначила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Що змінюється для військовослужбовців

Скарги замість звернень

Відтепер Офіс Військового омбудсмана розглядатиме не звернення, а скарги від військовослужбовців. Процес триватиме не 30 днів, як раніше, а 10 днів. А у разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовця на реагування є три дні.

Перевірки

Команда Офісу має повноваження проводити повноцінні перевірки у військових формуваннях.

Невідкладний прийом

Військовий омбудсман має право на невідкладний прийом з боку керівників органів державної влади, органів військового управління, командирів військових формувань.

Що було раніше?

Ще до офіційного початку роботи Офісу як інституції команда Військового омбудсмана робила все на той момент можливе для вирішення проблем військовослужбовців:

опрацьовувала звернення;

проводила виїзні моніторинги в підрозділах;

надавала рекомендації органам військового управління щодо розв’язання виявлених у війську проблем.

До призначення Військовим омбудсманом Ольга Решетилова (Кобилинська) майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин, що передбачала дорадчу та координаційну ролі. Водночас разом із Офісом Президента та Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ Ольга Решетилова працювала над законопроєктом «Про Військового омбудсмана» (ухвалений 17 вересня 2025 року).

Куди звертатися?

На електронну пошту [email protected]

Невдовзі запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу в застосунку Армія+.

