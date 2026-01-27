  1. В Україні

10 днів на розгляд скарг і перевірки у військах: Офіс Військового омбудсмана розпочав роботу

17:26, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу.
10 днів на розгляд скарг і перевірки у військах: Офіс Військового омбудсмана розпочав роботу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з 27 січня офіційно розпочав діяльність Офіс Військового омбудсмана. Відповідне повідомлення опубліковане в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Офіс Військового омбудсмана є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України, та здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки та оборони.

«Наступний крок — ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. Я і вся команда Офісу усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність, високі очікування та увагу до нашої роботи. Ми вдячні за підтримку, готові дослухатися до конструктивної критики й відкриті до співпраці», — зазначила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

Що змінюється для військовослужбовців

Скарги замість звернень

Відтепер Офіс Військового омбудсмана розглядатиме не звернення, а скарги від військовослужбовців. Процес триватиме не 30 днів, як раніше, а 10 днів. А у разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовця на реагування є три дні.

Перевірки

Команда Офісу має повноваження проводити повноцінні перевірки у військових формуваннях.

Невідкладний прийом

Військовий омбудсман має право на невідкладний прийом з боку керівників органів державної влади, органів військового управління, командирів військових формувань.

Що було раніше?

Ще до офіційного початку роботи Офісу як інституції команда Військового омбудсмана робила все на той момент можливе для вирішення проблем військовослужбовців:

  • опрацьовувала звернення;
  • проводила виїзні моніторинги в підрозділах;
  • надавала рекомендації органам військового управління щодо розв’язання виявлених у війську проблем.

До призначення Військовим омбудсманом Ольга Решетилова (Кобилинська) майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин, що передбачала дорадчу та координаційну ролі. Водночас разом із Офісом Президента та Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ Ольга Решетилова працювала над законопроєктом «Про Військового омбудсмана» (ухвалений 17 вересня 2025 року).

Куди звертатися?

На електронну пошту [email protected]

Невдовзі запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу в застосунку Армія+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія війна омбудсмен

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]