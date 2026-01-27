10 дней на рассмотрение жалоб и проверки в войсках: Офис Военного омбудсмана приступил к работе

Офис Военного омбудсмена официально начал работу.

В Украине с 27 января официально начал деятельность Офис Военного омбудсмена. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

Офис Военного омбудсмена является постоянно действующим вспомогательным органом, созданным Президентом Украины, и осуществляет демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны.

«Следующий шаг — принятие закона, который будет предусматривать административную ответственность за невыполнение законных требований Военного омбудсмена. Я и вся команда Офиса осознаем возложенную на институт ответственность, высокие ожидания и внимание к нашей работе. Мы благодарны за поддержку, готовы прислушиваться к конструктивной критике и открыты к сотрудничеству», — отметила Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Что меняется для военнослужащих

Жалобы вместо обращений

Отныне Офис Военного омбудсмена будет рассматривать не обращения, а жалобы от военнослужащих. Процесс будет длиться не 30 дней, как ранее, а 10 дней. А в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащего на реагирование отводится три дня.

Проверки

Команда Офиса имеет полномочия проводить полноценные проверки в военных формированиях.

Неотложный прием

Военный омбудсмен имеет право на неотложный прием со стороны руководителей органов государственной власти, органов военного управления, командиров военных формирований.

Что было ранее?

Еще до официального начала работы Офиса как институции команда Военного омбудсмена делала все возможное на тот момент для решения проблем военнослужащих:

обрабатывала обращения;

проводила выездные мониторинги в подразделениях;

предоставляла рекомендации органам военного управления по решению выявленных в армии проблем.

До назначения Военным омбудсменом Ольга Решетилова (Кобылинская) почти 10 месяцев занимала должность Уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, которая предусматривала консультативную и координационную роли. Одновременно вместе с Офисом Президента и Главным управлением защиты прав военнослужащих МОУ Ольга Решетилова работала над законопроектом «О Военном омбудсмене» (принят 17 сентября 2025 года).

Куда обращаться?

На электронную почту [email protected]

В ближайшее время заработает горячая линия и возможность подать жалобу в приложении Армия+.

