  1. В Украине

10 дней на рассмотрение жалоб и проверки в войсках: Офис Военного омбудсмана приступил к работе

17:26, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Офис Военного омбудсмена официально начал работу.
10 дней на рассмотрение жалоб и проверки в войсках: Офис Военного омбудсмана приступил к работе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 27 января официально начал деятельность Офис Военного омбудсмена. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Офис Военного омбудсмена является постоянно действующим вспомогательным органом, созданным Президентом Украины, и осуществляет демократический гражданский контроль за сектором безопасности и обороны.

«Следующий шаг — принятие закона, который будет предусматривать административную ответственность за невыполнение законных требований Военного омбудсмена. Я и вся команда Офиса осознаем возложенную на институт ответственность, высокие ожидания и внимание к нашей работе. Мы благодарны за поддержку, готовы прислушиваться к конструктивной критике и открыты к сотрудничеству», — отметила Военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Что меняется для военнослужащих

Жалобы вместо обращений

Отныне Офис Военного омбудсмена будет рассматривать не обращения, а жалобы от военнослужащих. Процесс будет длиться не 30 дней, как ранее, а 10 дней. А в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащего на реагирование отводится три дня.

Проверки

Команда Офиса имеет полномочия проводить полноценные проверки в военных формированиях.

Неотложный прием

Военный омбудсмен имеет право на неотложный прием со стороны руководителей органов государственной власти, органов военного управления, командиров военных формирований.

Что было ранее?

Еще до официального начала работы Офиса как институции команда Военного омбудсмена делала все возможное на тот момент для решения проблем военнослужащих:

  • обрабатывала обращения;
  • проводила выездные мониторинги в подразделениях;
  • предоставляла рекомендации органам военного управления по решению выявленных в армии проблем.

До назначения Военным омбудсменом Ольга Решетилова (Кобылинская) почти 10 месяцев занимала должность Уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей, которая предусматривала консультативную и координационную роли. Одновременно вместе с Офисом Президента и Главным управлением защиты прав военнослужащих МОУ Ольга Решетилова работала над законопроектом «О Военном омбудсмене» (принят 17 сентября 2025 года).

Куда обращаться?

На электронную почту [email protected]

В ближайшее время заработает горячая линия и возможность подать жалобу в приложении Армия+.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия война омбудсмен

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]