Хто і з якими питаннями може звертатися до Офісу Військового омбудсмана
Офіс Військового омбудсмана пояснив, хто і з яких питань може звертатися зі скаргами щодо порушення прав під час проходження військової служби. У відомстві зазначають, що щодня отримують значну кількість звернень від військовослужбовців та членів їхніх родин, тому надали роз’яснення щодо своїх повноважень.
Хто може звернутися:
- військовослужбовці
- резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів
- члени добровольчих формувань територіальних громад
- особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях
- особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях
- представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія закону
Офіс Військового омбудсмана має право розглядати звернення від близьких родичів військовослужбовців лише в тих випадках, коли звернення подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються питань, пов’язаних із проходженням військової служби.
Не розглядаються скарги:
- військовозобов’язаних до проходження зборів
- ветеранів війни, якщо питання не пов’язані з поточним проходженням військової служби
- інші звернення, не пов’язані з проходженням військової служби
Офіс Військового омбудсмана як державна інституція діє виключно в межах повноважень, визначених законом.
Просимо враховувати ці роз’яснення під час підготовки та подання скарг. Це дозволить уникнути хибних очікувань і допоможе швидше та ефективніше реагувати на порушення прав військовослужбовців.
Як подати скаргу?
- На електронну пошту: [email protected]
- Заповнити форму на сайті.
Як розповідала «Судово-юридична газета», Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу після ухвалення відповідного закону. Підготовка до запуску тривала трохи більше трьох місяців, повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.
За її словами, інституція стартує у рекордно стислі строки для органу такого рівня, водночас — з неповною командою та в умовах бюджетних обмежень. Частина конкурсів на посади ще триває, а повний штат цього року сформувати не вдасться. Втім, як наголосила Решетилова, команда, яка вже працює, є вмотивованою та готовою виконувати значний обсяг роботи.
Наразі, за її словами, Офіс поступово нарощує спроможності з опрацювання скарг військовослужбовців.
Звернення вже можна подати електронною поштою або через спеціальний розділ на офіційному сайті. У найближчі тижні планується запуск чат-бота в месенджерах, а до 1 березня — «гарячої лінії» з коротким телефонним номером і можливості подання скарг через застосунок «Армія+».
