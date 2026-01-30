  1. В Україні

Хто і з якими питаннями може звертатися до Офісу Військового омбудсмана

22:18, 30 січня 2026
У відомстві пояснили, які звернення не належать до їхніх повноважень, і як військовослужбовці та їхні представники можуть подати скаргу.
Офіс Військового омбудсмана пояснив, хто і з яких питань може звертатися зі скаргами щодо порушення прав під час проходження військової служби. У відомстві зазначають, що щодня отримують значну кількість звернень від військовослужбовців та членів їхніх родин, тому надали роз’яснення щодо своїх повноважень.

Хто може звернутися:

  • військовослужбовці
  • резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів
  • члени добровольчих формувань територіальних громад
  • особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях
  • особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях
  • представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія закону

Офіс Військового омбудсмана має право розглядати звернення від близьких родичів військовослужбовців лише в тих випадках, коли звернення подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються питань, пов’язаних із проходженням військової служби.

Не розглядаються скарги:

  • військовозобов’язаних до проходження зборів
  • ветеранів війни, якщо питання не пов’язані з поточним проходженням військової служби
  • інші звернення, не пов’язані з проходженням військової служби

Офіс Військового омбудсмана як державна інституція діє виключно в межах повноважень, визначених законом.

Просимо враховувати ці роз’яснення під час підготовки та подання скарг. Це дозволить уникнути хибних очікувань і допоможе швидше та ефективніше реагувати на порушення прав військовослужбовців.

Як подати скаргу?

  • На електронну пошту: [email protected]
  • Заповнити форму на сайті.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу після ухвалення відповідного закону. Підготовка до запуску тривала трохи більше трьох місяців, повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

За її словами, інституція стартує у рекордно стислі строки для органу такого рівня, водночас — з неповною командою та в умовах бюджетних обмежень. Частина конкурсів на посади ще триває, а повний штат цього року сформувати не вдасться. Втім, як наголосила Решетилова, команда, яка вже працює, є вмотивованою та готовою виконувати значний обсяг роботи.

Наразі, за її словами, Офіс поступово нарощує спроможності з опрацювання скарг військовослужбовців.

Звернення вже можна подати електронною поштою або через спеціальний розділ на офіційному сайті. У найближчі тижні планується запуск чат-бота в месенджерах, а до 1 березня — «гарячої лінії» з коротким телефонним номером і можливості подання скарг через застосунок «Армія+».

армія омбудсмен військовослужбовці

