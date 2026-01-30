Хто і з якими питаннями може звертатися до Офісу Військового омбудсмана

У відомстві пояснили, які звернення не належать до їхніх повноважень, і як військовослужбовці та їхні представники можуть подати скаргу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Військового омбудсмана пояснив, хто і з яких питань може звертатися зі скаргами щодо порушення прав під час проходження військової служби. У відомстві зазначають, що щодня отримують значну кількість звернень від військовослужбовців та членів їхніх родин, тому надали роз’яснення щодо своїх повноважень.

Хто може звернутися:

військовослужбовці

резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів

члени добровольчих формувань територіальних громад

особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях

особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях

представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія закону

Офіс Військового омбудсмана має право розглядати звернення від близьких родичів військовослужбовців лише в тих випадках, коли звернення подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються питань, пов’язаних із проходженням військової служби.

Не розглядаються скарги:

військовозобов’язаних до проходження зборів

ветеранів війни, якщо питання не пов’язані з поточним проходженням військової служби

інші звернення, не пов’язані з проходженням військової служби

Офіс Військового омбудсмана як державна інституція діє виключно в межах повноважень, визначених законом.

Просимо враховувати ці роз’яснення під час підготовки та подання скарг. Це дозволить уникнути хибних очікувань і допоможе швидше та ефективніше реагувати на порушення прав військовослужбовців.

Як подати скаргу?

На електронну пошту: [email protected]

Заповнити форму на сайті.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Офіс Військового омбудсмана офіційно розпочав роботу після ухвалення відповідного закону. Підготовка до запуску тривала трохи більше трьох місяців, повідомила Військовий омбудсман Ольга Решетилова.

За її словами, інституція стартує у рекордно стислі строки для органу такого рівня, водночас — з неповною командою та в умовах бюджетних обмежень. Частина конкурсів на посади ще триває, а повний штат цього року сформувати не вдасться. Втім, як наголосила Решетилова, команда, яка вже працює, є вмотивованою та готовою виконувати значний обсяг роботи.

Наразі, за її словами, Офіс поступово нарощує спроможності з опрацювання скарг військовослужбовців.

Звернення вже можна подати електронною поштою або через спеціальний розділ на офіційному сайті. У найближчі тижні планується запуск чат-бота в месенджерах, а до 1 березня — «гарячої лінії» з коротким телефонним номером і можливості подання скарг через застосунок «Армія+».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.