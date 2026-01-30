  1. В Україні

У Києві водій Porsche влаштував ДТП, а потім відкрив стрілянину — фото

22:00, 30 січня 2026
Під час сутички чоловік ударив пасажирку одного з автомобілів, а коли інший водій намагався заступитися за жінку — дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у його бік.
У Києві перед судом постане водій позашляховика Porsche, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду та відкрив стрілянину. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Києва, слідчі завершили досудове розслідування інциденту, що стався торік у Солом’янському районі столиці. Тоді на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про бійку та постріли поблизу проїжджої частини.

Правоохоронці встановили, що водій Porsche допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, а також пошкодив ще кілька транспортних засобів. Після аварії чоловік почав агресивно поводитися, конфліктував зі свідками та учасниками ДТП.

Під час сутички він ударив 26-річну пасажирку одного з автомобілів, а коли 22-річний водій намагався заступитися за жінку — дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у його бік. Потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням госпіталізували, медики надали йому необхідну допомогу.

Фігурантом кримінального провадження виявився 37-річний киянин. Поліцейські зафіксували у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік відмовився проходити огляд. Відносно нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Травматичну зброю правоохоронці вилучили.

Наразі обвинувальний акт за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, — скеровано до суду. Максимальна санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

