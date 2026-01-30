Ветерана та колишнього полоненого не пропустили за кордон – у Міноборони пояснили ситуацію

У Міністерстві оборони уточнили, що остаточного рішення про відмову не ухвалювали, а після перевірки виїзд було дозволено.

Колишній військовополонений і ветеран Євген Шибалов повідомив у соцмережах, що його не пропустили через державний кордон України. У Міністерстві оборони уточнили, що на момент публікації допису рішення про відмову в перетині кордону ухвалене не було.

Після спілкування на пункті пропуску та додаткової перевірки документів і обставин керівництво Державної прикордонної служби України дозволило Євгену Шибалову виїзд за межі країни.

У Міноборони зазначили, що подібні ситуації трапляються, і нагадали: перетин державного кордону здійснюється відповідно до чинних правил. Особи, звільнені з полону, мають право на відстрочку від мобілізації та, відповідно, на виїзд за кордон, однак таку відстрочку необхідно оформити заздалегідь.

Першочергово для цього потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а надалі оформлення можливе в онлайн-форматі через застосунок «Резерв+».

Завдяки взаємодії Міноборони та ДПСУ прикордонники мають доступ до системи «Оберіг», що дозволяє перевіряти дані та оперативно ухвалювати рішення. Саме це дало змогу у цьому випадку швидко прийняти позитивне рішення.

Водночас у відомстві наголосили, що для перетину кордону необхідно мати не лише законне право, а й належним чином оформлені документи, зокрема військово-облікові.

