Ветерана и бывшего пленного не пропустили за границу – в Минобороны объяснили ситуацию

В Министерстве обороны уточнили, что окончательного решения об отказе не принимали, а после проверки выезд был разрешен.

Бывший военнопленный и ветеран Евгений Шибалов сообщил в соцсетях, что его не пропустили через государственную границу Украины. В Министерстве обороны уточнили, что на момент публикации сообщения решение об отказе в пересечении границы принято не было.

После общения на пункте пропуска и дополнительной проверки документов и обстоятельств руководство Государственной пограничной службы Украины разрешило Евгению Шибалову выезд за пределы страны.

В Минобороны отметили, что подобные ситуации случаются, и напомнили: пересечение государственной границы осуществляется в соответствии с действующими правилами. Лица, освобожденные из плена, имеют право на отсрочку от мобилизации и, соответственно, на выезд за границу, однако такую отсрочку необходимо оформить заранее.

В первую очередь для этого нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а в дальнейшем оформление возможно в онлайн-формате через приложение «Резерв+».

Благодаря взаимодействию Минобороны и ГПСУ пограничники имеют доступ к системе «Оберег», которая позволяет проверять данные и оперативно принимать решения. Именно это позволило в данном случае быстро принять положительное решение.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что для пересечения границы необходимо иметь не только законное право, но и надлежащим образом оформленные документы, в частности военно-учетные.

