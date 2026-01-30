Коли відновлять навчання у школах Києва і в якому форматі

Із 2 лютого школи Києва відновлюють навчальний процес.

Із 2 лютого в комунальних закладах освіти Києва відновлюють навчальний процес. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, кожен заклад освіти самостійно визначатиме формат навчання — очний, дистанційний або змішаний — з урахуванням безпекової ситуації, а також наявності тепла й електропостачання.

Заклади, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, який обере педагогічний колектив. У разі виникнення надзвичайної ситуації такі школи перейдуть у режим роботи опорних пунктів, а освітній процес буде переведено на дистанційне навчання.

«Повномасштабна війна триває, утім ми не маємо права зупиняти навчання. Наше завдання – навчати дітей навіть у цих умовах, адже освіта сьогодні є частиною стійкості країни та нашого тилу. Саме тому з понеділка ми відновлюємо освітній процес у школах міста. Напередодні відбулася колегія Департаменту освіти і науки, де визначили, що формат навчання кожен заклад вибирає окремо – з урахуванням безпекової ситуації, тепло- та електропостачання. Ситуація дуже різниться як між районами, так і в межах кожного району», — зазначив Валентин Мондриївський.

