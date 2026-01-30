Когда восстановят обучение в школах Киева и в каком формате

Со 2 февраля школы Киева возобновляют учебный процесс.

С 2 февраля в коммунальных учреждениях образования Киева возобновляется учебный процесс. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, каждое учебное заведение самостоятельно будет определять формат обучения — очный, дистанционный или смешанный — с учетом ситуации с безопасностью, а также наличия тепла и электроснабжения.

Учебные заведения, определенные опорными пунктами, будут работать в формате, который выберет педагогический коллектив. В случае возникновения чрезвычайной ситуации такие школы перейдут в режим работы опорных пунктов, а учебный процесс будет переведен на дистанционное обучение.

«Полномасштабная война продолжается, однако мы не имеем права останавливать обучение. Наша задача — обучать детей даже в этих условиях, ведь образование сегодня является частью устойчивости страны и нашего тыла. Именно поэтому с понедельника мы возобновляем учебный процесс в школах города. Накануне состоялась коллегия Департамента образования и науки, где определили, что формат обучения каждое учреждение выбирает отдельно — с учетом ситуации с безопасностью, тепло- и электроснабжения. Ситуация очень отличается как между районами, так и в пределах каждого района», — отметил Валентин Мондриевский.

