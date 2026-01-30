На Миколаївщині оголосили підозру керівниці ізолятора за виправдання злочинів у Бучі
На Миколаївщині правоохоронці викрили начальницю ізолятора тимчасового тримання, яку підозрюють у публічному виправданні збройної агресії Росії проти України. Операцію провели співробітники ДБР за участі СБУ та підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили у ДБР.
За даними слідства, посадовиця через соціальні мережі поширювала матеріали проросійських ресурсів, у яких заперечувалися воєнні злочини РФ і виправдовувалося вторгнення. Також вона підтримувала ідеї передачі українських територій під контроль держави-агресора та закликала до насильницької зміни влади.
У СБУ уточнили, що жінка виправдовувала воєнні злочини РФ у Бучі.
Слідчі повідомили їй про підозру за "розпалювання національної ворожнечі та ненависті". Санкція статті передбачає до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
