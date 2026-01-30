На Миколаївщині оголосили підозру керівниці ізолятора за виправдання злочинів у Бучі

За даними слідства, жінка підтримувала ідеї передачі українських територій під контроль РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині правоохоронці викрили начальницю ізолятора тимчасового тримання, яку підозрюють у публічному виправданні збройної агресії Росії проти України. Операцію провели співробітники ДБР за участі СБУ та підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомили у ДБР.

За даними слідства, посадовиця через соціальні мережі поширювала матеріали проросійських ресурсів, у яких заперечувалися воєнні злочини РФ і виправдовувалося вторгнення. Також вона підтримувала ідеї передачі українських територій під контроль держави-агресора та закликала до насильницької зміни влади.

У СБУ уточнили, що жінка виправдовувала воєнні злочини РФ у Бучі.

Слідчі повідомили їй про підозру за "розпалювання національної ворожнечі та ненависті". Санкція статті передбачає до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.