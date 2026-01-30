В Николаевской области объявили подозрение руководительницы изолятора за оправдание преступлений в Буче

По данным следствия, женщина поддерживала идеи передачи украинских территорий под контроль РФ.

В Николаевской области правоохранители разоблачили начальницу изолятора временного содержания, которую подозревают в публичном оправдании вооруженной агрессии России против Украины. Операцию провели сотрудники ГБР с участием СБУ и подразделения внутренней безопасности Нацполиции, сообщили в ГБР.

По данным следствия, чиновник через социальные сети распространяла материалы пророссийских ресурсов, в которых отрицались военные преступления РФ и оправдывалось вторжение. Также она поддерживала идеи передачи украинских территорий под контроль государства-агрессора и призвала к насильственной смене власти.

В СБУ уточнили, что женщина оправдывала военные преступления в Буче.

Следователи сообщили ей о подозрении за "разжигание национальной розни и ненависти". Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

