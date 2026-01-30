Світло вимикатимуть увесь день: Укренерго повідомило про графіки 31 січня
20:27, 30 січня 2026
У суботу впродовж доби діятимуть графіки відключень світла по всій країні.
У суботу, 31 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Завтра, 31 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні.
В Укренерго зазначили, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
