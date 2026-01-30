Світло вимикатимуть увесь день: Укренерго повідомило про графіки 31 січня

У суботу, 31 січня, у всіх регіонах України діятимуть графіки відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Завтра, 31 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

