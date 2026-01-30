Свет будут выключать весь день: Укрэнерго сообщило о графиках 31 января

В субботу в течение дня будут действовать графики отключения света по всей стране.

В субботу, 31 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Завтра, 31 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что время и объем ограничений могут изменяться.

