Свет будут выключать весь день: Укрэнерго сообщило о графиках 31 января
20:27, 30 января 2026
В субботу в течение дня будут действовать графики отключения света по всей стране.
В субботу, 31 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Завтра, 31 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", – говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что время и объем ограничений могут изменяться.
