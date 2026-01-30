  1. В Україні

У Львові супермаркетам та аптекам рекомендують забезпечити двотижневий запас товарів

20:21, 30 січня 2026
Львівська міськрада радить супермаркетам і аптекам сформувати двотижневий запас товарів першої потреби.
На фото Львівська міська рада, джерело: Суспільне Львів
У Львові на тлі можливих надзвичайних ситуацій торговельним мережам і аптекам порадили заздалегідь сформувати двотижневі запаси товарів першої потреби та забезпечити наявність резервних джерел електроживлення. Відповідні рекомендації ухвалили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

Очільниця департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун на засіданні виконкому наголосила, що у випадку надзвичайної ситуації з можливими тривалими перебоями електро- та теплопостачання торговельні мережі й аптеки повинні мати змогу працювати в автономному режимі.

"Ми провели нараду з мережами супермаркетів і аптек. Домовилися: у разі тривалих відключень електроенергії вони мають бути готові працювати без перебоїв. Йдеться про автономне живлення, логістику для забезпечення пального щонайменше на два тижні та необхідні обсяги товарів першої потреби — хліб, воду, засоби гігієни, дитяче харчування. Також важливо, щоб у разі потреби люди могли розраховуватись готівкою. Ми не знаємо, якою буде ситуація, але просимо бізнес заздалегідь підготувати внутрішню логістику і бути готовими діяти разом у разі надзвичайних ситуацій", — сказала Інна Свистун.

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко зазначив, що міська влада завчасно готується до різних сценаріїв. 

Львів супермаркет аптека

