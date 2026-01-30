Во Львове супермаркетам и аптекам рекомендуют обеспечить двухнедельный запас товаров

Львовский горсовет советует супермаркетам и аптекам сформировать двухнедельный запас товаров первой необходимости.

На фото Львовский городской совет, источник: Суспильне Львов

Во Львове на фоне возможных чрезвычайных ситуаций торговым сетям и аптекам посоветовали заранее сформировать двухнедельные запасы первой потребности и обеспечить наличие резервных источников электропитания. Соответствующие рекомендации были приняты во время заседания исполнительного комитета Львовского городского совета.

Глава департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун на заседании исполкома подчеркнула, что в случае чрезвычайной ситуации с возможными длительными перебоями электро- и теплоснабжения торговые сети и аптеки должны иметь возможность работать в автономном режиме.

"Мы провели совещание с сетями супермаркетов и аптек. Договорились: в случае длительных отключений электроэнергии они должны быть готовы работать без перебоев. Речь идет об автономном питании, логистике для обеспечения горючего по меньшей мере на две недели и необходимых объемах товаров первой потребности — хлеб, воду, средства гигиены, детское питание. Мы важно знать, чтобы в случае. какой будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовы действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций", — сказала Инна Свистун.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко отметил, что городские власти заблаговременно готовятся к разным сценариям.

