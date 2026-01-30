  1. В Украине

В Кировоградской области мэр Вознесенска Евгений Величко попал в смертельное ДТП

10:00, 30 января 2026
В результате ДТП погиб мужчина, еще один человек получил травмы.
В Кировоградской области мэр Вознесенска Евгений Величко попал в смертельное ДТП
Фото: ГСЧС
В Кировоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, в результате которого погиб мужчина, еще один человек получил травмы. По предварительным данным, авария произошла с участием городского головы Вознесенска Евгения Величка.

Как сообщили в городской администрации Вознесенска, трагедия произошла во время служебной командировки мэра.

«По предварительной информации, происшествие произошло в результате неблагоприятных погодных условий. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются уполномоченными органами», – отметили в горсовете.

В ГСЧС уточнили, что сообщение об аварии с участием двух легковых автомобилей поступило в Службу спасения 28 января в 15:47. ДТП произошло на автодороге вблизи села Пушковое Побужской общины Голованевского района.

На месте происшествия спасатели с помощью электроинструмента деблокировали из поврежденного автомобиля травмированную женщину 1977 года рождения и передали ее бригаде медиков. Другой участник аварии — мужчина 1986 года рождения — погиб. Его тело также пришлось деблокировать из искореженного автомобиля.

ДТП мэр Кировоград авария

