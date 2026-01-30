На Кіровоградщині мер Вознесенська Євгеній Величко потрапив у смертельну ДТП

В результаті ДТП загинув чоловік, ще одна людина зазнала травм.

У Кіровоградській області сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками, внаслідок якої загинув чоловік, ще одна людина отримала травми. За попередніми даними, аварія сталася за участю міського голови Вознесенська Євгенія Величка.

Як повідомили у міській владі Вознесенська, трагедія сталася під час службового відрядження мера.

«За попередньою інформацією, подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються уповноваженими органами», – зазначили в міськраді.

У ДСНС уточнили, що повідомлення про аварію за участі двох легкових автомобілів надійшло до Служби порятунку 28 січня о 15:47. ДТП сталася на автодорозі поблизу села Пушкове Побузької громади Голованівського району.

На місці події рятувальники за допомогою електроінструменту деблокували з пошкодженого автомобіля травмовану жінку 1977 року народження та передали її бригаді медиків. Інший учасник аварії — чоловік 1986 року народження — загинув. Його тіло також довелося деблоковувати з понівеченого автомобіля.

