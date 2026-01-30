  1. В Украине

Россия готовит новое давление на фронте в феврале — Коваленко

12:06, 30 января 2026
Руководитель Центра противодействия дезинформации прогнозирует активные боевые действия до весны.
Россия готовит новое давление на фронте в феврале — Коваленко
Россия планирует усилить давление на фронте в феврале, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, активные боевые действия российские войска могут вести как на Востоке Украины, так и на других участках фронта.

«Враг будет пытаться усилить давление на фронте в феврале, как на Востоке, так и на других участках, но планы россиян известны заранее и они не достигнут своих целей. Активно воевать Россия будет пытаться как минимум до весны», — отметил Коваленко.

россия Украина война

