  1. В Україні

Росія готує новий тиск на фронті у лютому — Коваленко

12:06, 30 січня 2026
Керівник Центру протидії дезінформації прогнозує активні бойові дії до весни.
Росія планує посилювати тиск на фронті у лютому, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, активні бойові дії російські війська можуть вести як на Сході України, так і на інших ділянках фронту.

«Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей. Активно воювати росія спробує мінімум до весни», — зазначив Коваленко.

росія Україна війна

