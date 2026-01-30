Росія готує новий тиск на фронті у лютому — Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації прогнозує активні бойові дії до весни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія планує посилювати тиск на фронті у лютому, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, активні бойові дії російські війська можуть вести як на Сході України, так і на інших ділянках фронту.

«Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей. Активно воювати росія спробує мінімум до весни», — зазначив Коваленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.