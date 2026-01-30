Поезда Днепр-Запорожье не будут курсировать – УЗ ввела ограничения и организовала автобусы

Укрзализныця временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА.

Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов следования поездов мониторинговая команда и диспетчеры УЗ ограничили движение между Днепром и Запорожьем. Как сообщили в Укрзализныце, есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

В эти сутки не будут курсировать:

№6104 Синельниково-1 – Чаплино

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный

Также 30 января изменен маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный – Запорожье-2. Вместо Синельниково-1 поезд будет курсировать из Славгорода-Южного в Запорожье-2.

Организация подменного транспорта

Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья Укрзализныця организовала подменные автобусные трансферы для пассажиров.

Автобусы перевозят пассажиров поездов:

№37/38 Киев – Запорожье

№85/86 Львов – Запорожье

Они уже следуют к станциям Синельниково и Запорожье более безопасным объездным маршрутом.

