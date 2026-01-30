  1. В Україні

Поїзди Дніпро-Запоріжжя не курсуватимуть – УЗ ввела обмеження та організувала автобуси

11:12, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА.
Поїзди Дніпро-Запоріжжя не курсуватимуть – УЗ ввела обмеження та організувала автобуси
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям. Як повідомили в Укрзалізниці, є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Цієї доби не курсуватимуть:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

Також 30 січня змінено маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість Синельникове-1 поїзд курсуватиме зі Славгорода-Південного до Запоріжжя-2.

Організація підмінного транспорту

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя Укрзалізниця організувала підмінні автобусні трансфери для пасажирів.

Автобуси перевозять пасажирів поїздів:

№37/38 Київ – Запоріжжя

№85/86 Львів – Запоріжжя

Вони вже прямують до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дніпро Запоріжжя війна Укрзалізниця дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]