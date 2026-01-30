Поїзди Дніпро-Запоріжжя не курсуватимуть – УЗ ввела обмеження та організувала автобуси
Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям. Як повідомили в Укрзалізниці, є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.
Цієї доби не курсуватимуть:
№6104 Синельникове-1 – Чаплине
№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний
Також 30 січня змінено маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість Синельникове-1 поїзд курсуватиме зі Славгорода-Південного до Запоріжжя-2.
Організація підмінного транспорту
Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя Укрзалізниця організувала підмінні автобусні трансфери для пасажирів.
Автобуси перевозять пасажирів поїздів:
№37/38 Київ – Запоріжжя
№85/86 Львів – Запоріжжя
Вони вже прямують до станцій Синельникове та Запоріжжя безпечнішим об’їзним маршрутом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.