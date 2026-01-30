Зеленский предупредил о гибридной войне России против вступления Украины в ЕС

Президент подчеркнул важность получения четкого срока евроинтеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет искать способы препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. По его словам, Москва может вести гибридную войну против евроинтеграционного процесса Украины, используя внутренние механизмы влияния даже в самом ЕС.

«У России будет желание после этой войны, особенно после какого-то срока снятия санкций и т.д., о чем они говорят в своих двусторонних диалогах, заниматься тем, чтобы Украины не было в Евросоюзе. Они найдут способ. Я не говорю, что они встанут у нас на дороге и скажут – «не пущу». Нет, так буквально наверняка не будет. Будет иначе. Будет гибридная война против вступления Украины в Евросоюз. Даже внутри Европейского Союза это им удается. Даже во время войны. Даже во время такого европейского монобольшинства – сообщества, которое поддерживает украинский евроинтеграционный путь», – отметил Зеленский.

Президент добавил, что стремится обеспечить Украине конкретный срок вступления в ЕС. «Я понимаю, в каком году мы технически готовы. Мы демонстрируем готовность к диалогу в этом направлении, но я хотел бы, чтобы Украина получила какой-то четкий срок. Потому что потом будет сложно», – сказал Зеленский.

