Зеленський попередив про гібридну війну Росії проти вступу України до ЄС

11:48, 30 січня 2026
Президент наголосив на важливості отримати чіткий термін євроінтеграції.
Зеленський попередив про гібридну війну Росії проти вступу України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія шукатиме способи перешкоджати вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Москва може вести гібридну війну проти євроінтеграційного процесу України, використовуючи внутрішні механізми впливу навіть у самому ЄС.

«У Росії буде бажання після цієї війни, особливо після якогось терміну зняття санкцій тощо, про що вони говорять в своїх двосторонніх діалогах, займатися тим, щоб України не було в Євросоюзі. Вони знайдуть спосіб. Я не кажу, що вони стануть у нас на дорозі і скажуть – «не пущу». Ні, так буквально напевно не буде. Буде інакше. Буде гібридна війна проти українського вступу в Євросоюз. Навіть всередині Європейського Союзу це їм вдається. Навіть під час війни. Навіть під час такої європейської монобільшості – спільноти, яка підтримує український євроінтеграційний шлях», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що прагне забезпечити Україні конкретний термін вступу до ЄС. «Я розумію, в якому році ми технічно готові. Ми демонструємо готовність до діалогу в цьому напрямі, але я хотів би, щоб Україна отримала якийсь чіткий термін. Бо потім буде складно», – сказав Зеленський.

