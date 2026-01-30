В Одесской области из-за взрывчатки временно закрыли пункт пропуска на границе с Молдовой

Подозрительный предмет нашли в автомобиле украинца.

В пункте пропуска «Тудора» на границе Одесской области с Республикой Молдова временно приостановили работу из-за обнаружения подозрительного предмета в автомобиле гражданина Украины. Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Как отмечается, на таможенном посту «Тюдора» на въезде в Республику Молдова возникла оперативная ситуация. Для прохождения контроля прибыл 63-летний гражданин Украины, который передвигался на собственном автомобиле.

Во время досмотра, проведенного таможенниками совместно с пограничниками, в багажном отделении автомобиля, в одном из контейнеров, был обнаружен предмет, внешне похожий на взрывной механизм.

В соответствии с установленным протоколом, территория пункта пропуска была немедленно изолирована. Люди и транспортные средства были выведены за пределы зоны потенциальной опасности. На место происшествия вызвали группу реагирования технически-взрывной службы «Бомбтех» Генеральной инспекции полиции.

На данный момент работа таможенного пункта Tudora приостановлена. В периметре пункта пропуска не находятся ни люди, ни транспорт. Продолжаются специальные оперативные мероприятия, ситуация находится под контролем всех уполномоченных служб.

