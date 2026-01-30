На Одещині через вибухівку тимчасово закрили пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Підозрілий предмет знайшли в авто українця.

У пункті пропуску «Тудора» на кордоні Одеської області з Республікою Молдова тимчасово зупинили роботу через виявлення підозрілого предмета в автомобілі громадянина України. Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.

Як зазначається, на митному посту «Тюдора» на в’їзді до Республіки Молдова виникла оперативна ситуація. Для проходження контролю прибув 63-річний громадянин України, який пересувався на власному автомобілі.

Під час огляду, проведеного митниками спільно з прикордонниками, у багажному відділенні автомобіля, в одному з контейнерів, було виявлено предмет, зовні схожий на вибуховий механізм.

Відповідно до встановленого протоколу, територію пункту пропуску негайно ізолювали. Людей та транспортні засоби вивели за межі зони потенційної небезпеки. На місце події викликали групу реагування технічно-вибухової служби «Бомбтех» Генерального інспекторату поліції.

Станом на зараз роботу митного пункту Tudora призупинено. У периметрі пункту пропуску не перебувають ані люди, ані транспорт. Тривають спеціальні оперативні заходи, ситуація перебуває під контролем усіх уповноважених служб.

