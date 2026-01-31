Пенсионеры могут получить доплату 3200 грн к пенсии: что нужно сделать

Пенсионеры имеют право на ежемесячное пособие за уход за лицами с инвалидностью — до 3209 грн.

Отдельные категории украинских пенсионеров могут рассчитывать на ежемесячную государственную выплату на уход. С 1 января 2026 года ее максимальный размер может достигать 3209 гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Выплата предусмотрена нормами Закона Украины «О психиатрической помощи» и соответствующими постановлениями Кабинета Министров. Денежная помощь предоставляется трудоспособному лицу, которое:

постоянно проживает либо официально зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы, имеющим психическое расстройство и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (при наличии заключения врачебной комиссии);

фактически осуществляет уход за таким лицом, независимо от того, состоит ли оно в трудовых отношениях.

Размер выплаты определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства за предыдущие шесть месяцев. При этом сумма помощи не может превышать прожиточный минимум на одного человека, который на данный момент составляет 3209 гривен.

Помощь назначается сроком на шесть месяцев, а для пенсионеров, которые не работают, выплата может быть установлена сразу на один год.

Как получить доплату

Подать заявление на получение такой помощи можно:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады либо ЦНАП;

в Пенсионный фонд Украины средствами почтовой связи;

в электронном виде — через портал «Дія».

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справку о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу;

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица либо справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживания лица для установления факта ухода — в случае если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

