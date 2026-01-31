  1. В Украине

Пенсионеры могут получить доплату 3200 грн к пенсии: что нужно сделать

11:13, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионеры имеют право на ежемесячное пособие за уход за лицами с инвалидностью — до 3209 грн.
Пенсионеры могут получить доплату 3200 грн к пенсии: что нужно сделать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отдельные категории украинских пенсионеров могут рассчитывать на ежемесячную государственную выплату на уход. С 1 января 2026 года ее максимальный размер может достигать 3209 гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплата предусмотрена нормами Закона Украины «О психиатрической помощи» и соответствующими постановлениями Кабинета Министров. Денежная помощь предоставляется трудоспособному лицу, которое:

  • постоянно проживает либо официально зарегистрировано вместе с лицом с инвалидностью I или II группы, имеющим психическое расстройство и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (при наличии заключения врачебной комиссии);
  • фактически осуществляет уход за таким лицом, независимо от того, состоит ли оно в трудовых отношениях.

Размер выплаты определяется как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства за предыдущие шесть месяцев. При этом сумма помощи не может превышать прожиточный минимум на одного человека, который на данный момент составляет 3209 гривен.

Помощь назначается сроком на шесть месяцев, а для пенсионеров, которые не работают, выплата может быть установлена сразу на один год.

Как получить доплату

Подать заявление на получение такой помощи можно:

  • в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады либо ЦНАП;
  • в Пенсионный фонд Украины средствами почтовой связи;
  • в электронном виде — через портал «Дія».

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи, по установленной форме;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • справку о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу;
  • заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица либо справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;
  • акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места проживания лица для установления факта ухода — в случае если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Долги за тепло как предмет спора: что решил суд в Кривом Роге по делу об оплате коммунальных услуг

Суд подтвердил финансовую ответственность совладельцев квартиры за потребленные коммунальные услуги и инфляционные потери.

Домашних животных можно будет передавать по завещанию: Украина обновляет Гражданский кодекс

Предусматривается комплексное обновление структуры и принципов Гражданского кодекса Украины по европейской модели.

Какую зарплату будут получать судьи и прокуроры по законопроекту Галины Третьяковой

Законопроект о справедливой системе оплаты труда устанавливает для судей максимальные размеры годового дохода по уровням Исполнительного табеля.

Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]